«Пятерка» в Вене пытается спасти сделку

Заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) началось в Вене, передаёт РИА Новости.

Встреча «пятёрки» (РФ, Китая, ФРГ, Великобритании, Франции) и Ирана проходит на уровне политдиректоров. Председательствует на встрече замглавы дипломатии ЕС Хельга Шмид. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков.

Ожидается, что участники обсудят пути сохранения сделки по иранскому атому, судьба которой пока остаётся неопределённой из-за действий США и ответных мер Ирана.

В Иране считают, что нынешнее заседание является последним шансом спасти сделку.