Пятая медаль Азербайджана на «Большом шлеме» в Баку

Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев (90 кг) занял 2-е место на турнире «Большого шлема» — крупного международного соревнования, завершающегося сегодня в Баку.

В финале Мехтиев уступил сербу Неманье Майдову. На пути к финалу азербайджанский дзюдоист одолел соперников из Грузии, Турции, Голландии и Венгрии.

Также сегодня за бронзу поборются Зелым Коцоев (100 кг) и Ирина Киндезрская (свыше 78 кг).

В предыдущие два дня Азербайджан завоевал 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы, которые в активе соответственно Хидаята Гейдарова (73 кг), Ниджата Шихализаде (66 кг), Рустама Оруджева (73 кг) и Тельмана Велиева (73 кг).

Всего в Баку выступают спортсмены из 57 стран мира.