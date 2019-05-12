Пятая медаль Азербайджана на «Большом шлеме» в Баку

Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев (90 кг) занял 2-е место на турнире «Большого шлема» — крупного международного соревнования, завершающегося сегодня в Баку.

В финале Мехтиев уступил сербу Неманье Майдову. На пути к финалу азербайджанский дзюдоист одолел соперников из Грузии, Турции, Голландии и Венгрии.

Также сегодня за бронзу поборются Зелым Коцоев (100 кг) и Ирина Киндезрская (свыше 78 кг).

В предыдущие два дня Азербайджан завоевал 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы, которые в активе соответственно Хидаята Гейдарова (73 кг), Ниджата Шихализаде (66 кг), Рустама Оруджева (73 кг) и Тельмана Велиева (73 кг).

Всего в Баку выступают спортсмены из 57 стран мира.

| 2019-05-12T17:32:29+00:00 12 мая 2019, 22:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss