Пять турецких военных погибли при подрыве машины в Алеппо

По меньшей мере пять турецких военнослужащих погибли при подрыве заминированной машины в восточной части провинции Алеппо. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его информации, заминированный автомобиль был взорван, когда рядом с ним проезжал военный конвой турецких сил. Инцидент произошел поздним вечером в среду в городе Джараблус. Турецкий конвой направлялся на военную базу, расположенную восточнее Джараблуса.

В результате взрыва еще 12 турецких солдат получили ранения. Все пострадавшие были эвакуированы в госпиталь, расположенный на территории Турции.

Официальных заявлений турецкой стороны по поводу инцидента до сих пор не поступало.(ТАСС)