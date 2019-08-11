Пять способов сохранить суставы здоровыми

Врачи назвали пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.

Как сообщает OANE, об этом нужно заботиться с молодости, а главными факторами риска являются ожирение, инфекции, образ жизни.

На здоровье суставов влияют даже такие болезни, как псориаз или гепатит. Доктора рекомендуют заменить бег активной ходьбой и утверждает, что соли не откладываются в суставах, однако количество данного продукта лучше снизить, чтобы не было отеков.

Ходили слухи, что употребление холодца сможет защитить человека от артрита, но такой способ приведет только к лишнему весу. Врачи советуют правильно распределять нагрузку на тело и разрабатывать суставы, делать разминки, гимнастику каждый день. Также если человека беспокоят болевые ощущения — нужно идти к врачу, чтобы не запустить болезнь.

Одним из лучших способов является избавление от лишнего веса, который становится главным фактором риска. Необходимо правильно питаться и отказаться от курения. Также нельзя принимать обезболивающие препараты перед физической нагрузкой. Малоподвижный образ жизни является виновником слабости мышц и проблем с суставами.