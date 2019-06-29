Пять лет Ассоциации с ЕС

На этой неделе исполнилось ровно 5 лет тому, как президенты Украины, Грузии и Молдовы на саммите ЕС в Брюсселе подписали соглашения об ассоциации и свободной торговле с Европейским Союзом.

И пятилетний юбилей подписания — достойный повод, чтобы вспомнить, как они пришли к этому соглашению, а также подвести первые итоги для этих трех постсоветских государств. Тут надо не забывать, что эти три страны, как и Азербайджан, Армения и Беларусь, входят в программу ЕС «Восточное партнерство», но, в отличие от нас, своевременно предприняли все подсказанные Брюсселем усилия, чтобы стать максимально ближе к Европе.

Что хорошего дало ассоциированное членство в ЕС этим странам-партнерам Азербайджана, а какие из их ожиданий не оправдались? Правильным ли видится сегодня этот путь, или была ему какая-то приемлемая альтернатива?

На эти вопросы # согласились ответить эксперты из Грузии и Украины.

Рустем Халилов, главный редактор киевского издания QHA media:

— На всякий случай напомню, что в случае с Украиной зона свободной торговли, предусмотренная Соглашением об ассоциации, в полной мере заработала только в 2017 году. А по итогам пяти лет можно сказать, что Украина в значительной мере переориентировала свой экспорт с России, которая в 2014 году превратилась в страну-агрессора, на Запад. Экспорт товаров и услуг в ЕС растет, в прошлом году он составил больше 40%.

Ну, а самое осязаемое, что могли почувствовать украинцы — это, конечно, безвизовый режим со странами Евросоюза. Порой он соблазняет даже тех жителей Крыма, которые приветствовали приход России: время от времени украинские пограничники задерживают крымчан, которые были замечены в пособничестве оккупационным властям, но решили съездить на материковую Украину за вожделенным биометрическим паспортом. То есть, незаконно получив российское гражданство, они не желают отказываться и от прежнего, украинского, надеясь с его помощью по дешевке посещать благополучную Европу.

Но, как видно из украинских СМИ, пока, конечно, не обходится и без проблем. Например, по итогам 2018 года Украина не использовала пятую часть предусмотренных для нее квот на поставку товаров в ЕС. В частности, невостребованными оказались квоты на сахарные сиропы и дополнительная квота на грибы. Кроме того украинские экспортеры не смогли воспользоваться беспошлинными квотами на баранину, говядину, свинину. Как поясняет Минэкономразвития и торговли Украины, у этих товаров не было доступа на рынок Европы, то есть, говоря другими словами, они не соответствовали требованиям Евросоюза. Это вопрос как раз экономического становления страны в новых условиях.

Торнике Шарашенидзе, профессор политологии Института общественных дел Грузии:

— В скором времени после того как в июне 2014-го Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциированном членстве, вступило в силу и Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле — экспорт в ЕС увеличился.

Грузинские фермеры и предприниматели до сих пор борются за адаптацию к стандартам ЕС. Возможно, в данный момент безвизовый режим с ЕС следует считать более выгодным моментом ассоциированного членства, чем режим свободной торговли, поскольку он открывает Запад для простых грузин. Среди прочего, это важно в свете российской пропаганды, которая изображает Запад в самых мрачных цветах — те, кто посещает ЕС, должны стать невосприимчивыми к той заказной лжи.

Одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается Грузия, является экономическое развитие. В последние годы темпы роста ВВП были медленными. Это не только делает интеграцию в ЕС довольно отдаленной перспективой, но и создает более широкие проблемы. Довольно много грузин попросили убежища в ЕС с тех пор, как в марте 2017 года вступил в силу безвизовый режим. Реинтегрировать Абхазию и Южную Осетию будет еще сложнее, если Грузия не станет процветающей страной, а после войны стало еще более очевидно, что утраченные регионы могут быть возвращены только мирными средствами. Конечно, жизнь в самой Грузии намного лучше, чем в Абхазии и Южной Осетии, но она по-прежнему отстает от ЕС. То есть, Грузия остается довольно бедной страной, и с демократизацией тоже остаются некоторые проблемы.