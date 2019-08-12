Пятеро детей погибли при пожаре в детском саду в Пенсильвании

Пятеро детей погибли, еще четверо человек пострадали при пожаре в воскресенье в частном детском саду округа Эри (штат Пенсильвания). Об этом сообщил телекомпании CNN начальник пожарной службы округа Гай Сантоун, передает ТАСС.

По его словам, пожар вспыхнул вскоре после часа ночи в двухэтажном жилом доме, владелица которого помогала присматривать за детьми днем, когда их родителям требовалось отлучиться. В здании находились восемь человек, включая хозяйку. Погибшим детям было от восьми месяцев до восьми лет. Четверо из них были родственниками, пятый оказался ребенком хозяйки.

Кроме того, пострадал сосед, пытавшийся вбежать в горящий дом и спасти детей, а также владелица учреждения. «Проживавшая там женщина бросилась через пламя наружу и обожгла себе легкие, не осознав того, что произошло. Она поехала в больницу и по пути попала в аварию», — рассказал начальник пожарной службы.

По его словам, причины возгорания устанавливаются. Предварительный осмотр места пожара показал, что в двухэтажном доме был установлен один единственный детектор дыма, который находился на чердаке.