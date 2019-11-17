Пять человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

По меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбы в городе Сан-Диего в американском штате Калифорния, передает The Los Angeles Times.

По словам представителя местной полиции, инцидент произошел в частном доме. В числе погибших трое детей в возрасте до 10 лет, а также двое взрослых.

Отмечается также, что в больницу доставлен 11-летний подросток с огнестрельным ранением.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Предположительно, стрелявший является одним из погибших.

Ранее сообщалось, что два человека госпитализированы в результате стрельбы на школьном футбольном матче. Инцидент случился вечером в пятницу в городе Плезантвилл, расположенном в штате Нью-Джерси. По имеющимся данным, одному из пострадавших нет 14 лет (aif.ru)