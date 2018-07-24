Пьяного итальянца лишили водительских прав за езду на лошади

Пьяный мужчина, разъезжавший по проезжей части на коне, был задержан в итальянском городе Ивреа. Полиция оштрафовала его и лишила водительских прав.

По данным РИА Новости, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения неправильно закрепил седло и, перейдя на рысь, не справился с поводьями и упал с лошади.

Об инциденте в полицию сообщили автомобилисты. Прибывший патруль подверг наездника проверке на алкоголь, а затем оштрафовал за вождение в нетрезвом виде и лишил прав на управление автомобилем.

Все это время конь покорно оставался рядом со своим хозяином. После инцидента терпеливого питомца доставили в конюшню полицейского управления.
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| 2018-07-24T07:28:39+00:00 24 июля 2018, 11:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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