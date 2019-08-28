Путин заявил, что РФ и Турция разрабатывают соглашение о расширении расчетов в нацвалютах

Россия и Турция ведут подготовку межправительственного соглашения о расширении расчетов между двумя странами в национальных валютах. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Ведется работа по подготовке межправсоглашения, нацеленного на дальнейшее расширение практики расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, рассчитанное на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок», — сказал президент.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили этот вопрос, в том числе, и на министерском уровне.

Путин отметил, что в 2018 году товарооборот между Россией и Турцией вырос на 16% и достиг $25,5 млрд.

| 2019-08-28T00:02:52+00:00 28 августа 2019, 07:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss