Путин заступился за Huawei

Компанию Huawei пытаются не просто потеснить, а вытолкнуть с мирового рынка, это технологическая война, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости.

Глава российского государства напомнил о противодействии некоторых сторон проекту «Северный поток-2» и отметил, что такая разрушительная тенденция вседозволенности поразила не только традиционные рынки — энергетические, сырьевые, товарные — но и перекочевала в новые формирующиеся отрасли.

«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — сказал Путин.

| 2019-06-07T16:03:19+00:00 7 июня 2019, 18:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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