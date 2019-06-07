Путин заступился за Huawei

Компанию Huawei пытаются не просто потеснить, а вытолкнуть с мирового рынка, это технологическая война, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости.

Глава российского государства напомнил о противодействии некоторых сторон проекту «Северный поток-2» и отметил, что такая разрушительная тенденция вседозволенности поразила не только традиционные рынки — энергетические, сырьевые, товарные — но и перекочевала в новые формирующиеся отрасли.

«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — сказал Путин.