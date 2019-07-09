Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, передает РИА Новости.
«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — сказал глава государства журналистам.
Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила нижняя палата российского парламента. Поводом послужили «непрекращающиеся антироссийские провокации».
Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.
В воскресенье телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.
Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.
В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Грузии обострились «русофобские припадки», а государство не хочет приструнить «экстремистски настроенных молодчиков».