Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила нижняя палата российского парламента. Поводом послужили «непрекращающиеся антироссийские провокации».

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.

В воскресенье телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.

Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.

В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.