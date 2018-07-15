Путин встретился с Макроном

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам российского лидера, привычные механизмы сотрудничества между двумя странами восстанавливаются. «Это дает основания полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время, и выйдем на путь позитивного развития многосторонних связей», — сказал он.

Путин добавил, что хороший импульс развитию отношений России и Франции был дан в рамках Петербургского экономического форума. Помимо этого, он отметил рост товарооборота между странами с 15 процентов за прошлый год до 19 процентов в текущем полугодии.

В свою очередь Эммануэль Макрон подчеркнул, что эта встреча позволит двум сторонам продолжить диалог, начатый в мае в Санкт-Петербурге, по поводу международных и региональных вопросов, в том числе и по ситуации в Сирии. «Мы взяли на себя определенные обязательства и осуществили целый ряд мер», — заключил французский лидер.

Макрон поблагодарил Россию за отличную организацию чемпионата мира по футболу и отметил великолепную игру российской сборной «вопреки всем прогнозам». Путин поздравил сборную Франции с выходом в финал мундиаля. «Уверен, игра будет напряженной, интересной, красивой, порадует миллионы болельщиков во всем мире», — добавил он.

В последний раз лидеры двух стран встречались в конце мая на Петербургском экономическом форуме. 15 июля Макрон с супругой прибыли в Россию, чтобы поддержать национальную сборную, которая поборется в финальном матче чемпионата мира в Москве с хорватскими футболистами.

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