Путин встретился с экс-президентом Кыргызстана Атамбаевым

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.

«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем (Атамбаевым). Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане», — заявил Путин журналистам, отвечая на вопрос, встречался ли он с Атамбаевым, который в среду вылетел в Москву.

Российский лидер подчеркнул, что он «всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности».

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, которого парламент лишил неприкосновенности, в среду вылетел в Москву спецбортом с российской авиабазы в городе Кант. О планах съездить в Москву «на пару дней» бывший лидер Кыргызстана сообщил в понедельник. О цели поездки и предстоящих в российской столице встречах Атамбаев рассказывать не стал, уточнив, что это «конфиденциальная информация». В поездке его сопровождают ряд единомышленников, в том числе несколько депутатов парламента Кыргызстана. Советница экс-президента Кундуз Жолдубаева перед вылетом написала на своей странице в Facebook, что встречи в Москве пройдут «на самом высоком уровне», и уточнила, что спецборт авиакомпании «РусДжет» за Атамбаевым выслала принимающая сторона.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.