Путин встретил Ким Чен Ына на острове Русский

Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Сначала они побеседуют тет-а-тет, затем переговоры продолжатся в расширенном формате с участием российской и северокорейской делегаций. Ключевой темой саммита, как ожидается, будут вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, также предполагается обсудить развитие двусторонних отношений и проблемы регионального сотрудничества. Вместе с тем, ни подписания документов, ни совместного заявления лидеров по итогам переговоров не запланировано.