Путин встретил Ким Чен Ына на острове Русский

Президент РФ Владимир Путин встретил председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке, где вскоре начнутся переговоры глав двух государств, передает РИА Новости.
Официальная церемония встречи состоялась на площадке перед главным входом в корпус «S» Дальневосточного университета. Дополнительные меры безопасности по случаю визита северокорейского лидера были предприняты и в городе, и на острове Русский, непосредственно в ДВФУ.
Этот университет, построенный в 2012 году к саммиту АТЭС, является крупнейшим на Дальнем Востоке образовательным, исследовательским и инновационным центром.
Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Сначала они побеседуют тет-а-тет, затем переговоры продолжатся в расширенном формате с участием российской и северокорейской делегаций. Ключевой темой саммита, как ожидается, будут вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, также предполагается обсудить развитие двусторонних отношений и проблемы регионального сотрудничества. Вместе с тем, ни подписания документов, ни совместного заявления лидеров по итогам переговоров не запланировано.