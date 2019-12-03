Путин видит в НАТО угрозу безопасности своей страны

Российский президент Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к российским границам представляет угрозу безопасности страны, передает РИА Новости.

Глава российского государства на совещании по развитию ВМФ РФ напомнил, что 3-4 декабря в Лондоне проходит саммит НАТО, посвященный 70-летию образования этого альянса.

«Сейчас, как известно, Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО, но НАТО не только существует, но и развивается. В момент его создания в альянс входило 12 государств, сейчас уже 29, а совокупные военные расходы стран альянса – более чем 70% общемирового объема военных расходов», – сказал Путин.

Развитие североатлантического альянса вблизи российских границ является угрозой для национальной безопасности страны, убежден российский лидер.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», – пояснил Путин.