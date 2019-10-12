Путин: в РФ разрабатывают комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО

Россия создает ударные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны. Об этом в интервью каналам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава РФ выразил уверенность, что этот вид оружия в итоге будет разработан. Политик пояснил, что системы ПРО направлены против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории. «Мы, кроме того что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет», — заявил Путин. Его цитирует RT.

Также российский лидер ответил журналистам на вопрос о том, опасно ли для РФ продвижение НАТО к границам государства. Путин заметил, что у россиян эта ситуация не вызывает радости.

Ранее экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев рассказал о мощнейшей противокорабельной ракете нового поколения «Калибр», которую невозможно сбить системой противовоздушной обороны (aif.ru)