Путин в Хельсинки передал Трампу документ о разоружении

По информации американской газеты Politico, на саммите в Хельсинки в середине июля президент РФ Владимир Путин выступил с предложением обсудить меморандум о ядерном разоружении и запрете на применение оружия в космосе. Меморандум под названием «Диалог по вопросам контроля над вооружениями» он передал во время закрытой части совещания президенту США Дональду Трампу, пишет издание во вторник, 7 августа.

При этом журналисты ссылаются на документ на русском языке, который был получен от российских официальных лиц, участвовавших в организации встречи.

Как отмечает газета, российская сторона выразила готовность к нормализации отношений с Вашингтоном в области контроля над вооружениями. Авторы документа указывают на растущую напряженность в Восточной Европе и предлагают Вашингтону и Москве «принять меры по предотвращению инцидентов при проведении военных мероприятий в Европе, а также по повышению доверия и прозрачности в военной сфере».

Переданный Трампу текст, по данным Politico, содержит ряд инициатив, в частности, продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.

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