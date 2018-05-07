Путин в четвертый раз стал президентом России

В Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации Владимира Путина, он четвертый раз вступил в должность президента России. Трансляцию церемонии вел Первый канал.

На инаугурацию Путин отправился из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля, он доехал до БКД на российском лимузине «Кортеж». Президент впервые сел в этот автомобиль.

Принятие присяги прошло в Андреевском зале БКД.

На церемонии присутствовали около пяти тысяч человек..

Путин выиграл выборы 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек).

Это четвертый срок Владимира Путина на посту президента, впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.

По материалам российских СМИ.

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