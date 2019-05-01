Путин упростил получение гражданства для некоторых категорий украинцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий украинского населения. Данный документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, гражданство России в упрощенном порядке могут получить украинцы, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма, и выехали за его пределы до 18 марта 2014 года.

При этом гражданство могут получить их дети, супруги и родители, уточняется в документе.

Ранее Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны. В ответ Зеленский заявил, что большинство украинцев не заинтересуются возможностью получения российского паспорта.

| 2019-05-01T15:31:38+00:00 1 мая 2019, 18:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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