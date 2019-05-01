Путин упростил получение гражданства для некоторых категорий украинцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий украинского населения. Данный документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, гражданство России в упрощенном порядке могут получить украинцы, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма, и выехали за его пределы до 18 марта 2014 года.

При этом гражданство могут получить их дети, супруги и родители, уточняется в документе.

Ранее Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны. В ответ Зеленский заявил, что большинство украинцев не заинтересуются возможностью получения российского паспорта.