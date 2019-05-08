Путин сменил главкома ВМФ

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом.

Cоответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает РИА Новости.

Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО «Объединенная судостроительная корпорация».

«Уверен, что его переход на работу в «Объединенную судостроительную корпорацию» будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ», — отметил министр.

По словам Шойгу, Королев отдал военной службе 46 лет и многое сделал для укрепления обороноспособности страны.

Этим же указом командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным — вице-адмирал Александр Моисеев.

До назначения главкомом ВМФ Евменов командовал Северным флотом.