Путин сменил главкома ВМФ

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом.
Cоответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает РИА Новости.
Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО «Объединенная судостроительная корпорация».
«Уверен, что его переход на работу в «Объединенную судостроительную корпорацию» будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ», — отметил министр.
По словам Шойгу, Королев отдал военной службе 46 лет и многое сделал для укрепления обороноспособности страны.
Этим же указом командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным — вице-адмирал Александр Моисеев.
До назначения главкомом ВМФ Евменов командовал Северным флотом.