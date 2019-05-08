Путин сменил главкома ВМФ

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом.

Cоответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает РИА Новости.

Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО «Объединенная судостроительная корпорация».

«Уверен, что его переход на работу в «Объединенную судостроительную корпорацию» будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ», — отметил министр.

По словам Шойгу, Королев отдал военной службе 46 лет и многое сделал для укрепления обороноспособности страны.

Этим же указом командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным — вице-адмирал Александр Моисеев.

До назначения главкомом ВМФ Евменов командовал Северным флотом.

| 2019-05-08T18:58:45+00:00 8 мая 2019, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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