Путин с Эрдоганом может обсудить Ливию

Президент России Владимир Путин наверняка обсудит тему Ливии с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом как в ходе очной встречи, так и в ходе телефонных переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, в ходе предстоящих контактов, как телефонных, так и очных, тема Ливии, наверняка, будет обсуждаться. Вы знаете, что Россия и Турция осуществляют очень плотные фактически ежедневные контакты по сирийским делам, требуют совместного проговора и дела ливийские», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что Россия «выступает за прекращение кровопролития в Ливии, за прямые контакты между противоборствующими сторонами и поддерживает любые международные усилия, и отдельных стран, в плане поиска путей выхода из кризиса».

| 2019-12-17T13:30:27+00:00 17 декабря 2019, 15:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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