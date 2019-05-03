Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов.

По ее словам, стороны обсудили, в частности, возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключение нового схожего соглашения между РФ, США и КНР. «Состоялось обсуждение того, чтобы продлить текущее ядерное соглашение [ДСНВ], а также обсуждение по поводу потенциального заключения нового, которое бы включало и Китай», — отметила она.

Сандерс добавила, что разговор прошел «в позитивном ключе». «Они обсудили торговлю, рост ее объемов между странами. Они также обсудили Северную Корею и Венесуэлу», — сказала она.

По ее словам, Трамп подчеркнул необходимость мирной передачи власти в Венесуэле. «Президент Трамп подчеркнул, что Венесуэле необходима мирная передача власти», — заявила Сандерс.

«В ходе всего звонка президент концентрировал внимание в основном на оказании помощи народу Венесуэлы, на том, чтобы ясно сигнализировать, что Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы, а также на важности обеспечения венесуэльцам доступа к продовольствию, воде и медикаментам. Президент [Трамп] несколько раз выразил эту мысль в ходе беседы», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Говоря о КНДР, Трамп, по словам Сандерс, отметил необходимость и важность усилий со стороны России, направленных на денуклеаризацию.

«Они говорили о Северной Корее достаточно длительное время в ходе звонка и подчеркнули как свою приверженность, так и необходимость в денуклеаризации. Президент несколько раз сказал в этом контексте о необходимости и важности того, чтобы Россия активизировала усилия и продолжала помогать, оказывала давление на Северную Корею для того, чтобы она провела денуклеаризацию. На этом президент сделал акцент», — сказала она.

Также в Белом доме рассказали, что в ходе беседы была затронута тема доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. По словам Сары Сандерс, упомянутый вопрос «был обсужден очень-очень коротко». «По существу — в контексте того, что оно [расследование Мюллера] завершено, что не было сговора [избирательного штаба Трампа с властями России], о чем, я уверена, обоим лидерам было отлично известно задолго до нынешнего разговора, — заявила Сандерс. — Мы [должностные лица США] это говорили больше двух лет».

Сара Сандерс рассказала, что Россия и США пока не имеют согласованных планов организации новой личной встречи президентов.

«Мне не известно ни о какой предстоящей планируемой встрече двух президентов. Однако знаю, что госсекретарь [США Майкл] Помпео, как ожидается, встретится со своим коллегой [из России — министром иностранных дел Сергеем Лавровым] на будущей неделе. Посмотрим, что произойдет после этого, после этих переговоров», — сказала официальный представитель Трампа.

В Кремле подтвердили факт беседы. «Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа», — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Также в Кремле отметили, что беседа состоялась по инициативе США. «По инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество. Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Подтвержден обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.(ТАСС)