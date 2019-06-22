Путин рассказал, что ему было стыдно из-за записки от двух женщин

Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал, что ему было стыдно за потерянную записку от пожилой женщины. По словам российского лидера, была потеряна записка с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время одной из его поездок по регионам в 2000-х годах. Путин добавил, что ему и сейчас стыдно.

История с утерянной запиской произошла в Сыктывкаре в 2010 году во время рабочей поездки президента в Коми. Тогда две женщины, ожидавшие Путина, договорились и написали одинаковые записки, одна из них смогла прорваться через охрану и передать записку президенту.

Об истории рассказал муж одной из женщин. Владимир Щербина поделился, как его супруга Елена Щербина, ныне член Общественной палаты Республики Коми, она входит в республиканскую Ассоциацию многодетных семей, в тот день ждала Путина на площади и познакомилась с Валентиной.

По словам Щербина, женщина хотела задать вопрос про сына, незаконно осужденного по ее мнению. А его супруга хотела передать информацию о земельном вопросе для многодетных. «Они скооперировались и договорились, кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки», — рассказал Владимир.

По его рассказу, Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к Путину. Ее пытались задержать. Но Владимир Владимирович сказал, чтобы ее отпустили. Она подбежала к нему, встала на колени, он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял.