Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ, передает РИА Новости.

«В центре беседы находился вопрос подготовки к скорому саммиту в нормандском формате. Они также говорили о ситуации в Сирии и Ливии, а также о продолжающихся переговорах о продолжении транзита газа через Украину», — говорится в пресс-релизе кабмина.

Телефонный разговор состоялся в субботу, 19 октября.

Факт разговора подтвердили в Кремле. «Разговор подтверждаю», — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.