Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ, передает РИА Новости.

«В центре беседы находился вопрос подготовки к скорому саммиту в нормандском формате. Они также говорили о ситуации в Сирии и Ливии, а также о продолжающихся переговорах о продолжении транзита газа через Украину», — говорится в пресс-релизе кабмина.

Телефонный разговор состоялся в субботу, 19 октября.

Факт разговора подтвердили в Кремле. «Разговор подтверждаю», — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

| 2019-10-19T20:05:27+00:00 19 октября 2019, 22:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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