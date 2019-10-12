Путин прокомментировал приближение НАТО к российским границам

Президент России Владимир Путин заявил, что приближение военного блока НАТО к российским границам «не вызывает радости». Об этом в субботу, 12 октября, сообщает TACC.

В интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia Путин подчеркнул, что Россия постоянно ощущает эту угрозу вне зависимости от заверений в ее отсутствии со стороны НАТО.

«Мы всегда это чувствовали и всегда об этом говорили, а нам всё время отвечали: «Вы не бойтесь, это не против вас. Ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже не военная организация, она не агрессивный характер носит», — пояснил президент и добавил, что в уставе Североатлантического альянса есть статья, «которая говорит о военной поддержке членов своей организации».

Путин подчеркнул, что Россия продолжит совершенствовать свое вооружение, и отметил, что у страны «есть самое современное оружие, которым не обладает ни одна страна в мире».

Днем ранее российский лидер пояснил, что страна не приветствуют попытки нагнетанияу своих границ со стороны НАТО, но будет спокойно реагировать на военные учения.

Тогда же Путин заявил, что Российская Федерация начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия Соединенных Штатов. Также он отметил, что неопределенность вокруг перспектив продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений подталкивает разворачивающуюся в мире гонку вооружений (aif.ru)