Путин прокомментировал итоги президентских выборов в Украине

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.

Как сообщает РИА Новости, Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины.

«Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», — сказал он.

Глава государства отметил, что не знает, как будут дальше складываться российско-украинские отношения, поскольку «это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины».

«Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать эти отношения в полном объёме. Но мы не можем это делать в одностороннем порядке», — подчеркнул Путин.