Путин призвал опередить весь мир в создании защиты от гиперзвукового оружия

Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК, сообщает ТАСС.

«Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия в мире нет ни у кого, кроме нас, кроме России. Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул», — сказал он.