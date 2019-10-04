Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не превращать Сирию в поле для противоборства

Россия призывает Иран и Саудовскую Аравию не использовать территорию Сирии как поле для противоборства. Такой призыв озвучил в четверг на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент РФ Владимир Путин.

«Противоборство между крупнейшими и самыми влиятельными странами региона между собой не может не отражаться на всем комплексе ситуации в этом регионе мира, в том числе на ситуации в Сирии. Я знаю, что и руководство Саудовской Аравии, куда я собираюсь в ближайшее время с визитом, и руководство Ирана — мы с иранскими коллегами в постоянно в контакте, на днях я виделся с президентом Ирана, они хотят добра и мира для сирийского народа. И мы призываем их, руководствуясь этим благородным порывом, сделать все для того, чтобы не использовать территорию Сирии в качестве площадки для противоборства», — сказал Путин.(ТАСС)