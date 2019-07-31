Путин приказал армии тушить пожары

Президент России Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Группировка вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения, говорится в документе.

По последним данным, общая площадь лесных пожаров в России составила около трех миллионов гектаров. С начала июня было охвачено пламенем как минимум 11 регионов. Дым уже накрыл несколько областей Казахстана, Карагандинскую область, северные районы Алматинской области и дошел до Монголии.

Представители Всемирной метеорологической организации считают, что дым и продукты сгорания могут способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.

| 2019-07-31T16:46:16+00:00 31 июля 2019, 20:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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