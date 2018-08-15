Путин приглашен на свадьбу главы МИД Австрии

На свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль в эту субботу ждут президента России Владимира Путина, пишет влиятельная газета Kronen Zeitung со ссылкой на местные политические круги.
В связи с возможным приездом высокого гостя австрийские силы безопасности, в том числе спецподразделение «Кобра», пройдут серьезную подготовку, сообщает издание. По его данным, «Кобра» уже провела несколько подробных бесед с невестой и женихом на тему безопасности.

Сообщается, что церемония бракосочетания пройдет в ближайшую субботу в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия. Как рассказал газете неназванный эксперт в сфере безопасности, для обеспечения порядка потребуется задействовать снайперов. Также понадобится сопроводить гостя из аэропорта Грац-Талерхоф на место проведения мероприятия.

Путин уже посещал Австрию в начале июня с однодневным визитом. Это был его первый зарубежный визит после вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. Мероприятие было приурочено к 50-летию начала экспорта российского газа в Австрию. Австрийская республика в 1968 году стала первой страной в Западной Европе, которая заключила газовый контракт с СССР.

Из официальных источников известно, что в ближайшую субботу, 18 августа, Владимир Путин посетит Берлин, где пройдут переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сначала сообщили в администрации германского лидера, затем информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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| 2018-08-15T17:25:16+00:00 15 августа 2018, 19:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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