Путин приглашен на свадьбу главы МИД Австрии

Сообщается, что церемония бракосочетания пройдет в ближайшую субботу в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия. Как рассказал газете неназванный эксперт в сфере безопасности, для обеспечения порядка потребуется задействовать снайперов. Также понадобится сопроводить гостя из аэропорта Грац-Талерхоф на место проведения мероприятия.

Путин уже посещал Австрию в начале июня с однодневным визитом. Это был его первый зарубежный визит после вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. Мероприятие было приурочено к 50-летию начала экспорта российского газа в Австрию. Австрийская республика в 1968 году стала первой страной в Западной Европе, которая заключила газовый контракт с СССР.

Из официальных источников известно, что в ближайшую субботу, 18 августа, Владимир Путин посетит Берлин, где пройдут переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сначала сообщили в администрации германского лидера, затем информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.