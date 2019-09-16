Путин прибыл в Турцию

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Анкару для участия в трехстороннем саммите Турция-Россия-Иран по урегулированию сирийского конфликта.

Отмечается, что в ходе переговоров особый акцент будет сделан на ситуации в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

По итогам переговоров главы стран-гарантов Астанинского процесса по урегулированию вооружённого конфликта в САР сделают совместное заявление и выступят перед представителями СМИ. Программа саммита также предусматривает двусторонние встречи.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани проводят двусторонние переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии.(РИА Новости)

| 2019-09-16T15:39:22+00:00 16 сентября 2019, 16:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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