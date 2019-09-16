Путин прибыл в Турцию

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Анкару для участия в трехстороннем саммите Турция-Россия-Иран по урегулированию сирийского конфликта.

Отмечается, что в ходе переговоров особый акцент будет сделан на ситуации в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

По итогам переговоров главы стран-гарантов Астанинского процесса по урегулированию вооружённого конфликта в САР сделают совместное заявление и выступят перед представителями СМИ. Программа саммита также предусматривает двусторонние встречи.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани проводят двусторонние переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии.(РИА Новости)