Путин прибыл в Ереван

Президент России Владимир Путин прилетел в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает РИА Новости.

Кроме того, на полях мероприятия российский лидер проведет переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Помимо лидеров государств-членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России) на встречу приглашены президент Молдовы Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при Союзе, а также почетные гости: президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

На заседании будут обсуждаться вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы развития интеграционных процессов, намечены задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.