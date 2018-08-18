Путин прибыл в Берлин на переговоры с Меркель

Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин, где планирует принять участие в переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает РИА «Новости».

Глава государства прилетел в аэропорт Берлина из Австрии, где до этого принял участие в торжественных мероприятиях на свадьбе министра иностранных дел страны и бизнесмена Вольфганга Майлингера.

Ожидается, что стороны обсудят урегулирование ситуации в Сирии, на Украине, санкции США и реализацию крупных международных коммерческих проектов, включая «Северный поток-2».

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