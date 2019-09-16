Путин предложил саудитам сбивать дроны с помощью С-400

Президент Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о нападении на нефтеперабатывающие заводы, российский лидер процитировал Коран.

«В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии», — сказал Путин.

По его словам, руководству королевство «достаточно принять мудрое государственное решение» и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти.

«Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», — подчеркнул президент.

В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана Хасана Роухани, что лучше купить — С-300 или С-400 — Путин ответил: «Пусть выбирают».