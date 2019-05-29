Путин предложил и Назарбаева избрали почетным председателем ВЕЭС

Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в среду приняли решение о присвоении первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звания почетного председателя ВЕЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай, передает ТАСС.

«Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание «почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», — написал Укибай на своей странице в Twitter.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что учитывая исторический вклад Назарбаева в становление Евразийского экономического союза, президент России Владимир Путин предложил присвоить ему звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.