Путин предложил и Назарбаева избрали почетным председателем ВЕЭС

Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в среду приняли решение о присвоении первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звания почетного председателя ВЕЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай, передает ТАСС.

«Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание «почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», — написал Укибай на своей странице в Twitter.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что учитывая исторический вклад Назарбаева в становление Евразийского экономического союза, президент России Владимир Путин предложил присвоить ему звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.

| 2019-05-29T10:54:34+00:00 29 мая 2019, 11:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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