Путин поздравил мусульман

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Гурбан, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю российских мусульман с праздником Курбан. Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков», — говорится в телеграмме, передает РИА Новости.

Российский президент отметил, что один из главных и особо почитаемых последователями ислама праздник знаменует окончание паломничества к святым местам, а также служит единению людей и укреплению ценностей.

Владимир Путин также отметил ценность вклада мусульманских организаций в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в России.

Праздник Курбан — один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца Рамадана.