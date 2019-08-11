Путин поздравил мусульман

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Гурбан, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю российских мусульман с праздником Курбан. Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков», — говорится в телеграмме, передает РИА Новости.

Российский президент отметил, что один из главных и особо почитаемых последователями ислама праздник знаменует окончание паломничества к святым местам, а также служит единению людей и укреплению ценностей.

Владимир Путин также отметил ценность вклада мусульманских организаций в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в России.

Праздник Курбан — один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца Рамадана.

| 2019-08-11T12:16:45+00:00 11 августа 2019, 14:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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