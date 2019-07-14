Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с национальным праздником — Днем взятия Бастилии. Соответствующая телеграмма размещена на cайте главы государства в воскресенье, 14 июля.

Путин высоко оценил отношения двух стран и их значение для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, а также решения множества других задач. Кроме того, российский лидер выразил надежду, что сотрудничество России и Франции будет продолжаться и дальше, опираясь на добрые традиции прошлого.

29 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости построить новые доверительные отношения между Европой и Россией. «Мы должны установить новую грамматику наших отношений с Россией. Это предполагает усилия со стороны России. Когда я говорю о доверии, это предполагает киберактивность — изменение поведения… Но мы можем также построить новое партнерство», — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что Европе и России необходимо найти «новый путь сближения без наивности, без попустительства, но с сильным долгосрочным стратегическим видением» (iz.ru)