Путин посоветовал гражданину вместо Украины подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на теме Украины, а подумать «о себе». Заявление прозвучало после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, на которой присутствовал российский лидер. Таким образом глава государства выразил солидарность с точкой зрения о том, что украинский вопрос стал занимать слишком много места в эфире российских телеканалов и в российском обществе в целом.

— Что ж вы всё об Украине, надо и о себе подумать, — заметил президент в ходе диалога с одним из жителей Петербурга. (life.ru)