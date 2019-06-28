Путин поговорил с Эрдоганом перед началом саммита G20

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган кратко поговорили перед началом саммита Группы двадцати, передает ТАСС.

Президенты беседовали вместе с членами своих делегаций. В частности, в беседе принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сев за стол, Путин поприветствовал президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, а также пообщался с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, с которым в пятницу уже дважды встречался в Осаке на саммите в формате БРИКС и в двустороннем формате.

| 2019-06-28T10:25:15+00:00 28 июня 2019, 08:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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