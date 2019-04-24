Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов жителями ДНР и ЛНР

Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
В конце ноября прошлого года Украина ограничила въезд на свою территорию для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. В Кремле заявили, что Москва не будет вводить никаких ответных ограничений, а, напротив, облегчит украинцам получение российского гражданства. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что законы этого не запрещают.
В декабре президент подписал закон, дающий главе государства право определять категории иностранцев, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке в гуманитарных целях. В МВД сообщили, что это в первую очередь коснется жителей юго-востока Украины.
Сейчас в России находятся более миллиона выходцев из этого региона. Они имеют разные документы: патенты на работу, виды на жительство, разрешение на временное проживание. Из них 77 тысяч человек получили временное убежище или являются беженцами.
| 2019-04-24T16:18:09+00:00 24 апреля 2019, 16:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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