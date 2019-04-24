Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов жителями ДНР и ЛНР

Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В конце ноября прошлого года Украина ограничила въезд на свою территорию для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. В Кремле заявили, что Москва не будет вводить никаких ответных ограничений, а, напротив, облегчит украинцам получение российского гражданства. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что законы этого не запрещают.

В декабре президент подписал закон, дающий главе государства право определять категории иностранцев, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке в гуманитарных целях. В МВД сообщили, что это в первую очередь коснется жителей юго-востока Украины.