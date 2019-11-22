Путин поблагодарил руководство Азербайджана за развитие русского языка в стране

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает встретиться со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 20 декабря в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Передайте самые наилучшие пожелания президенту Азербайджана. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие встретиться с ним 20 декабря в Санкт-Петербурге», — сказал он на встрече с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В ходе встречи глава российского государства также обратил внимание на большое значение, которое власти Азербайджана придают популяризации русского языка в своей стране.

По его словам, «это одна из стран бывшего Советского Союза, где отношение к русской культуре и русскому языку поддерживается на самом высоком уровне». В связи с этим глава государства отметил высокую личную роль президента и первого вице-президента Азербайджана в этом процессе.

«Мы это очень высоко ценим, потому что это — та база, которая позволяет нам развивать отношения и по всем другим направлениям, включая экономику и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать тренд на наше общее достояние. Это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров, развивать отношения и межличностные, и на государственном уровне», — сказал В. Путин.

В свою очередь, Мехрибан Алиева отметила, что в будущем власти Азербайджана должны еще больше уделять внимание этой сфере: «Растет новое поколение. Наше поколение имеет общие корни, общую историю. Растет молодое поколение, и чтобы те связи, особенно между людьми, между молодым поколением в гуманитарной сфере, которые сегодня существуют, чтобы они еще больше сохранялись и укреплялись».

В ходе беседы Мехрибан Алиева передала Владимиру Путину приветствие от его азербайджанского коллеги.

«Также хочу передать приглашение президента Азербайджанской Республики посетить нашу страну в удобное для вас время», — добавила М. Алиева.