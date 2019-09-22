Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату — Bloomberg

Российский лидер Владимир Путин планирует ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года, пишет Blomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, документ будет утвержден распоряжением кабмина, а не путем принятия соответствующего законопроекта в парламенте. Проведенная таким образом ратификация позволит избежать оспаривание позиции Кремля депутатами Госдумы, поддерживающими противников соглашения, в частности, в сферах энергетики и металлургии.

Специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper, преподаватель кафедры международного права юридического факультета МГУ Сергей Гландин сообщил РБК, что подобный сценарий вполне реален. Он отметил, что Парижское соглашение содержит пункт, согласно которому, страны могут присоединиться к договору различными способами: подписать документ, ратифицировать или принять его любым другим способом.

По словам Гландина, поддержка соглашения со стороны Госдумы была бы необходима в случае, если бы документ содержал положения о передаче территорий, об ассигнованиях из бюджета или правах человека.

Предполагается, что ратификация Парижского соглашения может произойти во время саммита Генеральной ассамблеи ООН по вопросам изменения климата. Он состоится 23 сентября в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что российское правительство планирует ратифицировать соглашение до конца этого года (aif.ru)