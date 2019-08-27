Путин ответил на критику Эрдогана российско-китайского лайнера

Лидерам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану на авиасалоне «МАКС» продемонстрировали вертолет в стиле «Aurus», возможности боевых самолетов «Сухого», а также один из вариантов салона строящегося российско-китайского авиалайнера, который показался турецкому президенту тесным.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, над проектом которого совместно работают авиастроительные индустрии России и Китая в лице компаний ПАО «ОАК» и COMAC, к приезду Путина и Эрдогана был продемонстрирован практически в собранном виде, поэтому лидеры смогли ознакомиться с вариантами планировки салона и посидеть в кабине пилотов.
По поводу комфорта вариации оборудования первого класса у Эрдогана не возникло вопросов, однако затем он отметил тесноту планировки эконом-класса после того, как лично посидел в кресле будущего самолета, о чем поспешил сказать Путину: «Мне кажется, слишком тесно из экономии сделали», пишет РИА Новости.
| 2019-08-27T19:39:42+00:00 27 августа 2019, 19:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss