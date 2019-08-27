Путин ответил на критику Эрдогана российско-китайского лайнера

Лидерам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану на авиасалоне «МАКС» продемонстрировали вертолет в стиле «Aurus», возможности боевых самолетов «Сухого», а также один из вариантов салона строящегося российско-китайского авиалайнера, который показался турецкому президенту тесным.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, над проектом которого совместно работают авиастроительные индустрии России и Китая в лице компаний ПАО «ОАК» и COMAC, к приезду Путина и Эрдогана был продемонстрирован практически в собранном виде, поэтому лидеры смогли ознакомиться с вариантами планировки салона и посидеть в кабине пилотов.

По поводу комфорта вариации оборудования первого класса у Эрдогана не возникло вопросов, однако затем он отметил тесноту планировки эконом-класса после того, как лично посидел в кресле будущего самолета, о чем поспешил сказать Путину: «Мне кажется, слишком тесно из экономии сделали», пишет РИА Новости.