Путин отметил роль Турции и Ирана в борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин считает, что результаты, которые достигнуты в борьбе с терроризмом в Сирии, это совместный успех России, Турции и Ирана.

«Отношения между Россией и Ираном носят многоплановый характер, многосторонний. Это касается экономики, это касается вопросов и стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии», — сказал Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Он подчеркнул, что по направлению сирийского урегулирования сторонам удалось многое сделать. «Благодаря, в том числе, активной позиции Ирана. Безусловно, это наш совместный успех — Ирана, Турции и России», — отметил президент РФ.

| 2019-06-14T16:19:23+00:00 14 июня 2019, 20:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss