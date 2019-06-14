Путин отметил роль Турции и Ирана в борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин считает, что результаты, которые достигнуты в борьбе с терроризмом в Сирии, это совместный успех России, Турции и Ирана.

«Отношения между Россией и Ираном носят многоплановый характер, многосторонний. Это касается экономики, это касается вопросов и стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии», — сказал Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Он подчеркнул, что по направлению сирийского урегулирования сторонам удалось многое сделать. «Благодаря, в том числе, активной позиции Ирана. Безусловно, это наш совместный успех — Ирана, Турции и России», — отметил президент РФ.