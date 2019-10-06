Путин отдохнул в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что фото- и видеоматериалы будут доступны в полночь.

Ранее Песков сообщил, что глава государства собирается провести свой ближайший день рождения с родными и близкими на природе. 7 октября российскому лидеру исполняется 67 лет.

| 2019-10-06T22:43:06+00:00 6 октября 2019, 23:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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