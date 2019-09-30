Путин освободил россиян от нескольких налогов

Президент России Владимир Путин подписал законы об освобождении россиян от ряда категорий налогов. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, согласно новым законам, студенты (курсанты), ординаторы, ассистенты-стажеры, адъюнкты и аспиранты освобождаются от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи в пределах четырех тысяч рублей в год. Соответствующий документ был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Он должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, Путин освободил от уплаты подоходного налога пострадавших в ЧС граждан. От НДФЛ также освобождают доходы россиян, которые предоставляют пострадавшим при терактах, в стихийных бедствиях и других ЧС жилье на условиях аренды, плата за которые осуществляется за счет бюджета РФ. Закон вступает в силу со дня опубликования.

Президент России также подписан закон о стимулировании развития гражданской авиации. Документ предусматривает в том числе освобождение от налога при ввозе в Россию воздушных судов, которые подлежат регистрации в открытом реестре. Суда, зарегистрированные в иностранном госреестре, должны будут предоставить копию свидетельства о регистрации (lenta.ru)