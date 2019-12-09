Путин остался доволен встречей с Зеленским

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продолжавшиеся один час 20 минут, завершились, передает корреспондент РИА Новости.

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Хорошо, доволен», — сказал Путин журналистам, проходя мимо пресс-центра и отвечая на вопрос об итогах переговоров с Зеленским.

После этой двусторонней встречи все лидеры «нормандской четверки» должны выйти были на пресс-конференцию к журналистам и сообщить о результатах. Однако позднее офис Зеленского сообщил, что встреча лидеров «четверки» продолжится.

Источник рассказал, что после переговоров российского и украинского президентов начался ужин лидеров «нормандской четверки».

Переговоры Путина и Зеленского прошли после саммита в «нормандском формате». Самое пристальное внимание СМИ было приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

| 2019-12-10T00:33:54+00:00 10 декабря 2019, 00:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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