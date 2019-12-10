Путин обвинил в терроризме убитого в Германии гражданина Грузии

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданин Грузии, убитый в Берлине в августе этого года, сам был убийцей, который принимал участие в кровавых деяниях на российской территории, сообщает Голос Америки.

По словам Путина, Москва требовала его экстрадиции, однако эта просьба удовлетворена не была.

«Этот человек находился у нас в розыске, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», – сказал Путин, не представив каких-либо свидетельств причастности убитого.

Комментируя убийство в берлинском парке, Путин сказал: «Я не знаю, что с ним произошло, это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно».

Зелимхан Хангошвили был застрелен в августе, когда он направлялся в мечеть.

| 2019-12-10T14:12:03+00:00 10 декабря 2019, 14:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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