Путин обвинил в терроризме убитого в Германии гражданина Грузии

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданин Грузии, убитый в Берлине в августе этого года, сам был убийцей, который принимал участие в кровавых деяниях на российской территории, сообщает Голос Америки.

По словам Путина, Москва требовала его экстрадиции, однако эта просьба удовлетворена не была.

«Этот человек находился у нас в розыске, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», – сказал Путин, не представив каких-либо свидетельств причастности убитого.

Комментируя убийство в берлинском парке, Путин сказал: «Я не знаю, что с ним произошло, это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно».

Зелимхан Хангошвили был застрелен в августе, когда он направлялся в мечеть.