Путин обсудил с Асадом договоренности с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

В ходе телефонных переговоров лидеры Сирии и России обсудили положения меморандума о взаимопонимании, который был согласован по итогам переговоров Путина с главой Турции Тайипом Эрдоганом.

Асад поддержал принятые турецкой и российской стороной решения, а также заявил о готовности сирийских пограничников к совместному патрулированию зоны близ территории военной операции.

Путин в разговоре с президентом Сирии назвал главной задачей меморандума — восстановление территориальной целостности Сирии.

| 2019-10-23T00:17:38+00:00 23 октября 2019, 03:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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