Путин не считает переговоры с Эрдоганом благостными

Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в конструктивном ключе, но благостными они не были.

«Если вы думаете, что у нас все переговоры были такими благостными, что мы друг друга только нахваливали и говорили о достижениях — это не так», — подчеркнул он.

По словам главы государства, стороны спорили по ряду вопросов, однако намерены продолжить поиск решений. В частности, трудности возникли при обсуждении цен на поставки российского газа в Турцию, сообщает «РИА Новости». Так, Анкара настаивает на определенной цене, но «Газпром» формирует стоимость топлива исходя из рыночной конъюнктуры, а не по своей воле, подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что в отличие от других партнеров Москва остается надежным поставщиком газа для Турции.

«У Турции много контрактов в области поставок газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства. А Россия — стабильно выполняет и по объемам, и по ценам», — цитирует российского лидера ТАСС.

Переговоры Путина и Эрдогана состоялись в Москве 8 апреля. Основными темами стали сотрудничество между странами в различных сферах, поставки Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» и ситуация в Сирии.